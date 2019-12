Corte conti: Regione,'buco' 1,1 mln 2019

(ANSA) - PALERMO, 13 DIC - La Regione siciliana dovrà trovare, e appostare nell'esercizio finanziario per il 2019, le coperture, pari a 1,103 miliardi di euro, del disavanzo. E' quanto si legge nella relazione delle sezioni riunite della Corte dei conti, riunita a Palermo in adunanza pubblica, alla presenza del governo della Regione, per la parifica del rendiconto del 2018. Un altro miliardo dovrà invece, essere coperto negli esercizi considerati nel bilancio di previsione e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.