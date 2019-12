Open fiber: servizi al via a Vittoria

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Al via la fibra ultraveloce a Vittoria con più di 5mila unità immobiliari pronte a navigare sul web con una velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo: Open Fiber ha infatti aperto la commercializzazione dei servizi con la rete a banda ultra larga, già disponibile nei quartieri Centro e Forcone. Completati i lavori, saranno circa 18mila tra case, negozi e uffici inclusi nel piano di cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, fibra fino a casa). Vittoria si va così ad aggiungere alle altre città siciliane nelle quali è possibile collegarsi alla rete ultraveloce di Open Fiber: Palermo, Catania, Messina, Siracusa, Agrigento, Caltanissetta e Gela.

L'investimento della società partecipata da Enel e Cdp Equity a Vittoria è di 6,3 milioni di euro, con l'obiettivo di realizzare una nuova infrastruttura in grado di abilitare una connessione sicura, ultraveloce e "a prova di futuro".