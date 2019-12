Mostre: al Salinas le foto del contest arabo-normanno

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - Guardare Palermo. E Monreale. E Cefalù. Scoprendone i vicoli e gli angoli, le statue e i palazzi, i castelli e i giardini. Ritrovando città lontane che affondavano le loro radici in un melting pot di culture e di stili, a cui convergeva tutto il Mediterraneo. Anche quest'anno - e siamo già alla terza edizione - la Fondazione Patrimonio Unesco Sicilia ha bandito un nuovo contest sull'immaginario arabo-normanno: è stato chiesto agli artisti (professionisti e non) e alle scuole, di inviare i propri elaborati che raccontino - qualunque sia il supporto scelto, tela, immagine, video o altro - il modo in cui vengono percepiti i nove monumenti che fanno parte del sito seriale protetto dall'Unesco.

Ogni partecipante ha quindi interpretato a suo modo, secondo la propria creatività, il concetto di Unesco, patrimonio, monumento, sito. Sono arrivati oltre sessanta elaborati e tra questi, sono stati scelti quaranta lavori che hanno ricevuto il maggior numero di "like" sulla pagina Facebook della Fondazione: sono opere che andranno a comporre la mostra che si inaugurerà venerdì prossimo, 13 dicembre - alle 10 al Museo Archeologico Salinas, a Palermo dove resterà fino al 5 gennaio. E sempre venerdì - alla presenza del sindaco Leoluca Orlando, nella sua qualità di presidente del Comitato di Pilotaggio, dell'assessore comunale alle CulturE Adham Darawsha, del direttore dei Fondazione Unesco Sicilia Aurelio Angelini e del direttore del Museo Salinas Caterina Greco - si svolgerà la premiazione dei vincitori del contest. Sono previste tre categorie - Fotografia; Video; Illustrazione e altro - più il premio Community Unesco per le scuole. I vincitori riceveranno abbonamenti alle stagioni del Teatro Massimo, del Teatro Biondo e della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana. La scuola vincitrice riceverà un buono da spendere in cartoleria o informatica. (ANSA).