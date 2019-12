Droga: operazione Cc nel messinese

(ANSA) - PATTI (MESSINA), 10 DIC - Operazione antidroga dei carabinieri nel messinese tra Patti, Gioiosa Marea e Barcellona Pozzo di Gotto. In esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Patti (Me) e dal Gip del Tribunale per i Minorenni di Messina, i carabinieri hanno arrestato 6 persone; tra i quali un minorenne. Inoltre sono stati eseguiti altri 4 provvedimenti cautelari con l'applicazione dell'obbligo di dimora a carico di 3 persone e l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria per una donna. Tutti gli indagati sono accusati di traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno consentito di portare alla luce una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti, costituita da ragazzi che cedevano marijuana e cocaina a giovanissimi acquirenti, talvolta minorenni, non solo nei luoghi della movida dei comuni di Patti e Gioiosa Marea ma anche, all'esterno di alcuni istituti scolastici.