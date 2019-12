Naufragio Lampedusa, fermato tunisino

(ANSA) - PALERMO, 9 DIC - L'antimmigrazione della Procura di Agrigento, coordinata dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Vella, ha posto in stato di fermo Helmi El Loumi, tunisino di 22 anni, indiziato del naufragio avvenuto a un miglio dall'isola dei Conigli di Lampedusa (Ag) il 23 novembre scorso. Il provvedimento di fermo è stato firmato dal pm Elenia Manno ed eseguito dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento. Nel naufragio persero la vita 20 immigrati. Il fermato è indagato, oltre del reato di naufragio, delle ipotesi di favoreggiamento della immigrazione clandestina e omicidio colposo plurimo. Le indagini continuano per la individuazione dei correi che al momento non sono stati ancora identificati.