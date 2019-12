Musica: Daria Biancardi ospite dell'evento di D&G a Milano

(ANSA) - PALERMO, 9 DIC - Nella cornice della Milano delle grandi occasioni, tra eleganza e mondanità, la cantante palermitana Daria Biancardi apre i festeggiamenti natalizi come ospite canora all'esclusivo evento organizzato da Dolce & Gabbana. La tradizionale festa annuale a cavallo tra Sant'Ambrogio e l'Immacolata, è stata la data scelta per il nuovo progetto discografico a 45 giri "Come una danza".

Il vinile, solcato dall'emozionante voce soul di Daria Biancardi, è infatti il primo singolo completamente in italiano della Biancardi, un'appassionata performance canora in cui l'artista palermitana incarna il pensiero positivo, l'incrollabile volontà di buttare il cuore oltre l'ostacolo.

"Quando Cassandra Raffaele mi ha proposto il brano - racconta la cantante -, l'ho sentito perfettamente cucito addosso, perché parla di ottimismo, di resilienza, di portare i sogni oltre il mar... ed è quello che cerco di fare ogni giorno, nella mia vita. 'Come una danza' è una canzone che parla di me".(ANSA).