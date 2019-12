Festival Palermo, omaggio all'arancina

(ANSA) - PALERMO, 9 DIC - Dopo cinque anni sui Nebrodi, il Festival del Giornalismo enogastronomico si sposta a Palermo, dal 13 al 15 dicembre negli spazi di Cre.Zi.Plus (padiglioni 10 e 11) ai Cantieri culturali alla Zisa. Organizzata dall'associazione Network, la manifestazione prevede tre giorni di eventi, dibattiti, degustazioni, musica, laboratori per grandi e bambini. Ma soprattutto un racconto delle eccellenze siciliane e la storia di chi ha scelto di rimanere. Il tema di quest'anno è "Restare: la Sicilia come opportunità". Non solo storie. Quest'anno il festival rende omaggio all'arancina con due appuntamenti da non perdere: venerdì 13 con la proiezione di un video che racconta la storia dell'arancina palermitana; il secondo sabato alle 12, Fabrizio Carrera, direttore del giornale Cronache di Gusto, consegnerà i riconoscimenti ai vincitori del contest #arancinadays per la migliore arancina di Palermo.

L'apertura del Festival è prevista venerdì alle 16.