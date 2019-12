Incendio in casa a Sigonella, 2 feriti

Un incendio è divampato in un'abitazione fuori dalla base aeronautica di Sigonella, tra Siracusa e Catania provocando due feriti tra cui una ragazza romena di 21 anni che sarebbe in gravi condizioni ed è ricoverata in Rianimazione all'ospedale Cannizzaro a Catania. Le squadre dei vigili del fuoco sono in azione per spegnere le fiamme. Le due persone ferite sono state prese dai vigili del fuoco con l'autoscala. I carabinieri sono sul posto.