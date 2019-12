Sequestro armi e 5 kg marijuana, arresti

(ANSA) - ACATE (RAGUSA), 7 DIC - I fratelli Francesco e Salvatore Giudice, di 40 e 43 anni, sono stati arrestati da carabinieri della stazione di Acate per detenzione abusiva di armi clandestine e munizioni, ricettazione e per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante più perquisizioni in due locali militari dell'Arma hanno trovato e sequestrato complessivamente tre fucili, una canna da fucile, una pistola, numerose munizioni e cinque chilogrammi di marijuana. Le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici. I due fratelli sono stati condotti in carcere.