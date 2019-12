Ladro seriale 'casse' negozi, arrestato

(ANSA) - CATANIA, 6 DIC - Un ladro 'seriale' di registratori di cassa di negozi è stato arrestato da carabinieri di Riposto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari emessa dal Gip su richiesta della Procura di Catania. Sebastiano Emanuele Grasso, 37 anni, secondo l'accusa, dallo scorso "febbraio si era reso responsabile di numerosi furti, commessi e tentati", ed "era diventato il terrore dei commercianti del giarrese". Un contributo alle indagini è arrivato dalla visione delle riprese di sistemi di videosorveglianza in cui lo si vede compiere dei sopralluoghi e poi agire di notte con il volto coperto con occhi e scalda collo. E' stato ripreso mentre scardinava porte od infrangeva vetrate. Indagini sono in corso per identificare eventuali complici, come Simone Leonardi, di 22 anni, che lo ha accompagnato in auto durante un tentato raid ad un chiosco, fallito per l'assenza della cassa, che il Gip ha sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.