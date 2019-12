Rifiuti: denunciato sindaco di Cefalù

(ANSA) - PALERMO, 5 DIC - Gli uomini della Guardia di finanza hanno sequestrato a Cefalù, in contrada Caldura, un'isola ecologica che si trova nei pressi del centro abitato e di una scuola per l'infanzia. I militari hanno richiesto alla società preposta alla gestione dei rifiuti il previsto decreto di autorizzazione rilasciato dalla Regione. Da un'analisi della documentazione esibita si è accertato che l'autorizzazione era scaduta. Nessuna istanza di rinnovo era stata presentata al competente Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

I militari hanno posto sotto sequestro l'intera area di circa duemila metri quadri e i rifiuti, pericolosi e non, depositati.

E' stato segnalato all'autorità giudiziaria il rappresentante legale della società.

Da successive verifiche è stato denunciato alla Procura di Termini Imerese anche il sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina per aver effettuato stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione.