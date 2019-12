Arte: 'Notte dei Bianchi' a Palermo per Bam

(ANSA) - PALERMO, 5 DIC - Nell'ambito di Bam19 - Biennale Arcipelago Mediterraneo -, il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali della Regione guidato da Sergio Alessandro e la Galleria Regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis diretta da Evelina De Castro sono presenti con diversi progetti all'interno del tema guida "Oltre il muro" che si conclude domenica pomeriggio 8 dicembre nel Parco Archeologico di Selinunte con l'evento "Suoni senza confine" per ricordare il trentesimo anniversario della caduta del muro di Berlino. Un altro evento inserito nel programma di Bam è "Notte dei Bianchi. Suoni, parole, segni, oltre i muri all'Oratorio", che si svolgerà all'Oratorio dei Bianchi di Palermo, sabato 7 dicembre dalle ore 21 alle ore 24 (ingresso gratuito). Si tratta di una performance itinerante a cura di Alfio Scuderi, con la partecipazione degli artisti Angelo Sicurella (musica elettronica), Gianni Gebbia (sax solo), Silvia Ajelli (narrazione), Igor Scalisi Palminteri (pittura), Dario Sulis (percussioni) e Giovanna Velardi (danza). Un laboratorio creativo nello spazio, una costruzione estemporanea d'immagini, musica, danza e parole, in cui i sei artisti saranno invitati attraverso altrettante performance dal vivo a raccontare e interpretare le opere e i luoghi dell'Oratorio dei Bianchi. Il risultato sarà una grande installazione, una "mostra vivente", un percorso unico ed originale in cui i linguaggi del contemporaneo si fonderanno con l'arte classica e con la storia della città. Le performances degli artisti si fonderanno con le opere d'arte esposte, con i luoghi dell'Oratorio e con la loro storia, provando a diventare per una notte un'opera unica.

