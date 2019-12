Sicilia: Lapunzina, Ddl su Zfm finalmente all'approvazione

(ANSA) - PALERMO, 4 DIC - "Istituire le zone franche montane in Sicilia è diventata una priorità: le Istituzioni regionali hanno dimostrato di avere grande sensibilità e coraggio a legiferare in tal senso". Lo dice Vincenzo Lapunzina, coordinatore regionale del comitato pro Zfm dopo che il Ddl per l'istituzione delle Zfm è stato licenziato favorevolmente dalle commissioni Attività Produttive e Bilancio.

"Il Ddl che il Parlamento siciliano si appresta ad approvare - afferma Lapunzina, anche a nome dei sindaci - costituisce una della più alte manifestazioni del rapporto tra le comunità e la politica. Con questa iniziativa politica d'impulso esclusivamente legislativo, si sono esplorati i problemi dei territori montani della Sicilia e per la prima volta si formulano proposte nel solco delle previsioni statutarie".(ANSA).