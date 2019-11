(ANSA) - PALERMO, 27 NOV - Tagli dei vitalizi anche in Sicilia. L'Assemblea ha appena approvato il disegno di legge che riduce gli assegni per gli ex parlamentari regionali in pensione. È prevista una riduzione lineare del 9,25%, con un ulteriore 5% che si applicherà per gli assegni da 32 a 67 mila euro e il 10% per quelli oltre i 62 mila euro. Ha votato contro il M5s. (ANSA)