Violinista palermitano spopola su social

(ANSA) - PALERMO, 26 NOV - "Faremo quest'anno gli auguri di natale in stile un po' più classico con un grande brano di uno tra i più importanti compositori russi Šostakóvič". Lo afferma il giovane violinista palermitano, Leandro Renzi i cui video sui sociali hanno ottenuto circa 700 mila visualizzazioni. "Sono in tanti a seguirci, penso che questo sia voluto da diversi motivi, come le idee innovative musicali, l'allegria e l'amore verso ciò che facciamo. Ci divertiamo nel divertire gli altri e ci emozioniamo ad emozionare chi ci segue", afferma. "Dietro ogni mio video c'è tanto lavoro, cerco sempre di curare personalmente ogni minimo dettaglio, affiancandomi anche a diversi professionisti", spiega Leandro figlio del celebre violinista Mario. E aggiunge: "Mi piacerebbe portare la mia musica in quelle realtà in cui c'è tanta sofferenza, come le strutture ospedaliere che ospitano i bambini un po' meno fortunati.

Inoltre e senza dubbio uno dei miei desideri sarebbe quello di far conoscere a livello mondiale la mia musica".