Maxi sequestro merce contraffatta

(ANSA) - RAGUSA, 26 NOV - Tre milioni e mezzo di prodotti contraffatti sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza tra Pozzallo (Rg) e Misterbianco (Ct), dove è stato individuato il deposito di stoccaggio della merce. Si tratta di giocattoli, articoli per la casa e apparecchiature elettroniche prive dei requisiti minimi di sicurezza che erano pronti ad essere distribuiti in occasione delle festività natalizie. L'indagine è scattata a fine ottobre, nel porto di Pozzallo i militari, assieme ai funzionari dell'Agenzia delle Dogane, fermarono un autoarticolato appena sbarcato dal catamarano proveniente da Malta, rinvenendo oltre 430 mila articoli. Il carico, proveniente dalla Cina, aveva "fatto dogana" per essere immesso sul territorio comunitario a Malta e da lì spedito verso l'Italia dove era destinato ad un'attività commerciale di vendita all'ingrosso di casalinghi e accessori, localizzata all'interno del polo commerciale di Misterbianco (Ct) e gestita da un cinese.