Di Maio,se M5s compatto anche il governo

(ANSA) - GRAMMICHELE (CATANIA), 24 NOV - "Se il M5s è forte e compatto, il governo è forte e compatto. Noi siamo la prima forza politica in Parlamento, di maggioranza e necessariamente abbiamo il dovere di essere forti, compatti e coesi perché in questo modo il governo è forte, compatto e coeso". Così il capo politico del M5s Luigi Di Maio a Grammichele, in provincia di Catania.