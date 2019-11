Market droga in casa, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 23 NOV - I carabinieri di Catania hanno arrestato Andrea Calabretta, 27 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari perquisendo la sua abitazione hanno trovato 35 dosi di cocaina, 40 mila euro in contanti, una ricetrasmittente, e in un locale, sopra l'abitazione dell'indagato un kg e 700 grammi di marijuana ed altre due ricetrasmittenti. I militari hanno arrestato sempre per droga Luca Indelicato, 34 anni, che vendeva marijuana, Angelo Giaquinti, 26 anni, che era evaso dai domiciliari, e ad Adrano (Ct), Alfio Branchina, 27 anni, ricercato per furto in una gioielleria tedesca nel 2017.(ANSA).