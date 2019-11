Sardine: il movimento 'sbarca' a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 NOV - Le sardine, il movimento spontaneo nato a Bologna, sbarca oggi pomeriggio in Sicilia con una manifestazione alle 18:30 in piazza Verdi. Attese migliaia di persone. Ci saranno anche il sindaco Leoluca Orlando e i componenti della giunta.

Da alcuni giorni sono state create diverse pagine di "sardine" su Facebook. Oltre a "sardine siciliane" e "sardine palermitane", c'è quella di un gruppo di studenti. "Pensiamo - scrivono - che come studenti universitari facenti parte di un'associazione che promuove idee e contenuti multiculturali, aperti, tolleranti e pacifici, sia nostro dovere oltre che nostro diritto riunirci in piazza per stringerci fino a soffocare e mostrare di essere in molti, più di loro". Molti i post di cittadini che aderiscono alla manifestazione. "Ho bisogno - scrive un simpatizzante - di sentirmi vicino a chi, come me, crede che sia possibile costruire un mondo migliore".

Un altro appuntamento di "sardine" è previsto nel pomeriggio a Caltagirone.