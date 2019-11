Piccolo puparo ospite di Xi Jinping

(ANSA) - PALERMO, 22 NOV - Il festival internazionale delle marionette, che si svolge in Cina, avrà un giovanissimo protagonista siciliano: Antonio Tancredi Cadili, 8 anni, che nel marzo scorso aveva offerto un piccolo spettacolo di pupi al presidente cinese Xi Jinping in visita in Sicilia. Xi Jinpig e la moglie Peng Liyuan avevano apprezzato l'esibizione fuori dal protocollo e avevano invitato Antonio in Cina che ha una tradizione simile all'opera dei pupi. L'invito è arrivato e Antonio è andato in Cina per un nuovo spettacolo portando con sé due omaggi per il leader cinese: un libro sull'incontro di marzo e una sua composizione per pianoforte, "L'abbraccio".