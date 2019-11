Yoga Vidya premia eccellenza per società

(ANSA) - MILANO, 20 NOV - L'eccellenza al servizio della comunità. E' il tema che unisce i Visvamitra Awards 2019, la prima edizione del premio ideato dall'associazione Yoga Vidya Onlus, con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell'Ambasciata dell'India in Italia. Il riconoscimento sarà assegnato sabato 30 novembre a Siracusa in occasione del convegno "Vastu e l'arte di costruire. Dall'era vedica ai nostri giorni".

Il Visvamitra Award of Excellence, dal nome di un imperatore indiano noto per la sua capacità di condivisione, cura e sensibilità nei riguardi dell'Universo, sarà assegnato a più categorie, dal campo della responsabilità sociale delle imprese (Guna), passando per il giornalismo (l'indiano Soumya Ranjan Patnaik) e il diritto (il brasiliano Roberto Welton) solo per citarne alcuni. "Per Siracusa, città Unesco e da sempre città solidale, è un ulteriore riconoscimento alla sua storia e alla sua umanità" ha detto il sindaco, Francesco Italia presentando il doppio appuntamento che si terrà all'Urban Center.