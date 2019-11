Sardine Sicilia,manifestazione a Palermo

Le Sardine, il movimento spontaneo nato a Bologna come risposta alla manifestazione della Lega di apertura della campagna elettorale, sbarcano a Palermo. Da ieri è nato su Facebook il gruppo "Sardine Siciliane" e in un giorno gli iscritti sono arrivati a 7200 creando 497 post. A Palermo le sardine si sono date appuntamento per venerdì alle 18.30 in piazza Verdi per una manifestazione. "Presto a piazza Duomo a Catania", recita uno dei primi post firmato da "Agatino Catanese", pseudonimo dell'ideatore del gruppo. Sempre ieri è sorto anche il gruppo "7000 sarde salate Palermo non si lega" con 7020 membri, e il gruppo "Sardine Sicilia" sotto il motto "Meglio sardina che minchia marina" che ha 5189 iscritti.

Uno dei fondatori della pagine "7000 sarde salate" scrive: "Chiariamo una cosa sardine. Il movimento spontaneo sardine accoglie tutti coloro mossi da un sentimento antifascista e democratico e che ritengono le destre populiste infunzionali per la nostra società civile. Nessuno e dico nessuno partito strumentalizzerà le sardine almeno in Sicilia. Ognuno ha la propria identità politica ed ideologica ed è giusto che la mantenga ma che sia chiaro non sarà tollerata nessuna propaganda".