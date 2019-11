Porti: nave Seaview della Msc a Palermo per la prima volta

Al porto di Palermo ha ormeggiato per la prima volta, la nave da crociera Seaview della Msc. In mattinata si è svolta la cerimonia di primo attracco alla presenza del presidente dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti, e del segretario generale ammiraglio Salvatore Gravante.

La Seaview (153mila tonnellate) può accogliere circa 5.200 ospiti. Il prossimo 25 novembre toccherà invece alla Msc Grandiosa solcare per la prima volta le acque del porto palermitano.