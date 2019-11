U21: slitta Italia-Armenia per maltempo

(ANSA) - ROMA, 19 NOV - Slitta l'inizio di Italia-Armenia, partita di qualificazione per gli Europeo 2021. Il campo Massimino di Catania è infatti allagato dopo le forti piogge, ininterrotte dal mattino fino alle 17.30. Un primo sopralluogo dell'arbitro francese Stephanie Frappart aveva posticipato di un'ora, alle 19.30, l'inizio del match ma al momento le squadre sono in attesa di un nuovo sopralluogo per verificare le condizioni del terreno di gioco che soprattutto sulle fasce resta al momento non praticabile.