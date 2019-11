Cedono parti solaio, chiusa una scuola

(ANSA) - SIRACUSA, 19 NOV - Una porzione di solaio (intonaco e laterizi) si è staccata ed è caduta nella stanza al secondo piano della segreteria di una scuola di Palazzolo Acreide, nel Siracusano, senza provocare danni alle persone nonostante fosse presente personale in servizio. E' accaduto sabato. Il lunedì un altro pezzo di solaio si è staccato nell'area d'ingresso all'edificio (a scuola chiusa), tanto che il sindaco, Salvatore Gallo, ha disposto il blocco dell'attività dell'istituto che ospita 18 classi del tecnico industriale e dell'alberghiero.

"Si tratta di una scuola inaugurata nel 2004 che ha dato da subito dei problemi: progettata male e realizzata ancor peggio - ha detto il primo cittadino -. Abbiamo già individuato dei locali dove da lunedì gli studenti potranno riprendere le lezioni. Nel frattempo sarà effettuata l'ispezione per capire lo stato del solaio, ma non ritengo possa trattarsi di un intervento semplice".