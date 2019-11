Capaci: boss ricusano giudici appello

(ANSA) - PALERMO, 19 NOV - Due imputati del processo d'appello sulla strage di Capaci, in corso a Caltanissetta, i boss Salvatore Madonia e Vittorio Tutino, assistiti dall'avvocato Flavio Sinatra, hanno presentato istanza di ricusazione del presidente della Corte d'assise d'appello e del giudice a latere. I due magistrati, secondo la difesa dei mafiosi, sarebbero incompatibili perché hanno celebrato e definito il cosiddetto "Borsellino quater" pronunciandosi sulla responsabilità di Madonia e Tutino. Entrambi i boss sono stati condannati all'ergastolo per la strage di via D'Amelio costata la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti della scorta.

Sull'istanza deciderà un'altra sezione della corte d'appello nissena. Il processo va avanti e la pronuncia sulla richiesta di ricusazione dovrà arrivare prima della sentenza.