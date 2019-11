Musica: in uscita il nuovo singolo di Alfio Antico

(ANSA) - PALERMO, 18 NOV - Sarà disponibile da mercoledì 27 novembre in digital download e sulle migliori piattaforme streaming "Pancali Cucina" (Al-Kemi/AlaBianca), il nuovo singolo del maestro italiano del tamburo Alfio Antico, che anticipa l'uscita del nuovo disco a marzo prodotto da Mattia Antico, Cesare Basile e Gino Robair. Il brano è costruito su una filastrocca breve e incalzante che si sviluppa su un tappeto ritmico sanguigno, popolare ed elettronico insieme, imperniato sullo strumento principe di Alfio Antico: il suo tamburo. Il cantilenare della filastrocca si protrae finché "Pancali Cucina" non si apre in un ritornello liberatorio dove un coro risponde alla voce urlata di Alfio Antico. Alfio Antico ha vissuto fino all'età di 18 anni facendo il pastore fra le montagne dell'entroterra siracusano e respirando, in una vita non certo priva di durezze, le favole, le storie, i miti della cultura contadina. Il maestro del tamburo italiano ha oltre settanta tamburi, tutti fabbricati da sé e meravigliosamente intarsiati con immagini di divinità agresti, segni antichi che racchiudono una saggezza eterna. Attraverso il ritmo ed il canto, Alfio Antico scolpisce le mille figure del tempo. "Io sono il tamburo", sussurra in perfetta simbiosi col suo strumento, volendo significare una mistica unità fra la viva pelle della sua mano e quella morta e antica che, fissata ad un setaccio da grano, torna a nuova vita cantandoci storie d'amore e poesia.(ANSA).