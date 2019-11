Mancini, godiamoci queste 10 vittorie

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - "E' stata una bella serata, abbiamo fatto tanti gol e non si fanno a caso nelle partite internazionali, i ragazzi hanno messo tutto quello che dovevano mettere". Il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini, commenta così il 9-1 all'Armenia nell'ultima partita di qualificazione a Euro 2020. "Ho messo ragazzi giovani che stanno migliorando - ha aggiunto - le qualità le hanno è solo questione di tempo. Il sorteggio? Godiamoci queste dieci partite vinte, non era mai successo ed è una cosa straordinaria. Abbiamo sei mesi per preparare l'Europeo, ci sono cose da preparare e la difficoltà sarà lasciare fuori dai ventitré chi magari se lo meriterebbe".