Arte: quadro di Jean Calogero donato al Comune di Catania

(ANSA) - CATANIA, 18 NOV - Un'opera di grande impatto visivo ed emotivo quella regalata a Catania dai figli dell'artista Jean Calogero. Il 18 novembre, alla presenza del sindaco Salvo Pogliese, gli eredi del grande pittore catanese, Patrizia e Massimiliano, hanno donato il quadro 'Cattedrale', opera di 120 per 90 centimetri, che raffigura uno scorcio della piazza principale della città, osservata da una finestra, con l'usuale personalità pittorica dell'artista siciliano ammantato di surrealismo.

"Catania tutta è grata per aver ricevuto un regalo così importante - dice Pogliese - con la donazione di questa opera, oltre tutto, si colma un vuoto dato che la nostra città, che ha dato i natali al maestro, non possiede alcun lavoro dell'artista che tanto lustro ha dato alla nostra comunità". La cerimonia ha fatto da prologo all'apertura della personale "Jean Calogero - omaggio a Catania" curata da Luigi Nicolosi che sarà inaugurata il 23 novembre alla Galleria d'arte moderna (Gam) nell'ex monastero di Santa Chiara. (ANSA).