Peace run: tappa conclusiva a Palermo

"E' stato un privilegio per me ricevere la tappa conclusiva della Peace Run, una settimana multiculturale, inclusiva e interreligiosa di iniziative di pace, promossa dalla Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run". Così il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, che stamattina ha accolto decine di bambini, a Palazzo Reale, per la parata della pace che quest'anno ha avuto Palermo come palcoscenico. Gli studenti hanno disteso davanti a Palazzo dei Normanni il coloratissimo Telo della pace più lungo d'Italia, 160 metri, accompagnati dalla banda musicale del liceo Regina Margherita. Hanno consegnato, poi, a Miccichè la fiaccola della pace: "Sono emozionatissimo, perché ho avuto l'onore di stringere tra le mie mani la fiaccola della pace che è stata tenuta dai più importanti leader del mondo, come Nelson Mandela, Madre Teresa di Calcutta e Michail Gorbav - ha detto -. Bisogna ancora parlare di pace, perché è un bene che non si può ritenere mai definitivamente acquisito".