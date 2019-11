Sanità: Cittadini (Aiop), privati sono realtà indispensabile

(ANSA) - PALERMO, 14 NOV - "La scelta di produrre il bilancio sociale delle strutture sanitarie associate ad Aiop Sicilia certifica e avvalora, ancora una volta, che i privati nel sistema sanitario sono, sempre più, una realtà importante e non solo dal punto di vista strettamente sanitario". Lo ha detto Barbara Cittadini, presidente nazionale Aiop, nel corso della presentazione a Palermo del primo bilancio sociale aggregato 2018 della componente privata del sistema sanitario regionale. "Dal documento - ha aggiunto Cittadini - emerge chiaramente che la sanità non rappresenta solo una 'spesa pubblica', ma un elemento di sviluppo e di civiltà, uno strumento di miglioramento della salute e della qualità della vita, anche in Sicilia. In altri termini, non si tratta solo dell'erogazione di una assistenza sanitaria degna di un Paese civile ma anche del ruolo che le nostre aziende detengono in termini di occupazione, formazione, ricerca, innovazione, presenza sul territorio, attenzione all'ambiente". "Rappresentiamo - ha continuato Cittadini - un modello virtuoso di assistenza sanitaria che, con la componente pubblica, cerca di garantire, in Sicilia, servizi di cura efficienti ed efficaci, sia dal punto di vista economico che da quello sociale. In una situazione complessa chi ha l'onore e l'onore della programmazione ha un compito difficilissimo, che indica, ancora una volta, l'importanza di sostenere il sistema sanitario con adeguati e coerenti investimenti". "Gli anni di definanziamento sul sistema sanitario - ha concluso Cittadini - hanno determinato un impoverimento economico e sociale del nostro territorio, una condizione sulla quale, oggi, occorre intervenire implementando una programmazione degli investimenti che abbiamo registrato, con grande entusiasmo,negli impegni programmatici dell'assessore regionale alla sanità Razza, con il quale l'Aiop lavora in piena collaborazione".(ANSA).