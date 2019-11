Sicilia: all'Ars gruppo Italia viva

(ANSA) - PALERMO, 13 NOV - "Italia Viva rimane all'opposizione del governo Musumeci ma aperta al dialogo". Così Nicola D'Agostino, neo capogruppo di Iv all'Ars, nella conferenza stampa a Palazzo dei Normanni per la presentazione del nuovo gruppo parlamentare, alla presenza del responsabile organizzativo del partito e vice presidente della Camera Ettore Rosato . "Non è una operazione di Palazzo o di potere ma una operazione politica che parte dalla base, dai cittadini - ha aggiunto D'Agostino - Per farlo dobbiamo dimostrare il gioco di squadra e rifuggire giochi vecchi". "Vogliamo costruire un luogo di aggregazione politica aperto ai tanti professionisti e ai tanti giovani siciliani, occupando uno spazio politico che oggi nella scheda non c'è", ha aggiunto il responsabile organizzativo di Italia Viva, Ettore Rosato. Del nuovo gruppo Iv fanno parte, oltre a D'Agostino, Edy Tamajo, Luca Sammartino e Giovanni Cafeo. Presente alla conferenza stampa la senatrice di Iv Valeria Sudano.