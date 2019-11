Fisco: scoperta maxi frode Polo Augusta, arresti e sequestri

(ANSA) - SIRACUSA, 13 NOV - Una maxi frode fiscale nel Polo industriale di Augusta è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che sta eseguendo 5 ordinanze di custodia cautelare (due in carcere e tre ai domiciliari) e 5 divieti interdittivi disposti dal Gip nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Siracusa. In corso anche il sequestro di somme per oltre 43 milioni di euro. La forse sarebbe stata commessa da una consorzio di società che lavorano nel Polo industriale, attraverso l'acquisizione di appalti con forti ribassi possibili grazie al mancato versamente di contributi, omesse dichiarazioni e false fatturazioni.(ANSA).