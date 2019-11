Mostre: 'Conca aurea', installazione in giardino Palermo

(ANSA) - PALERMO, 12 NOV - Un'installazione degli artisti Dan Iroaie ed Eugenio Tagliavia dal titolo "Conca Aurea " si inaugura sabato 16 novembre alle ore 18:30, in uno spazio inedito: un vivaio e un giardino nascosto di Palermo.

I Vivai Dante , un laboratorio di botanica e di ricerca e arredo di piante e di fiori, uno spazio "scoperto e curato" da Antonietta Di Grigoli, in via Dante 120 a Palermo. La mostra è organizzata dall'associazione Luces. Dan Iroaie dipinge da sempre. Prima col rapidograph poi col pennello. Ha fatto diverse mostre, nel tempo, a Palermo, a Roma a Milano, l'ultima a Gibellina nell'estate del 2019, assieme a Eugenio Tagliavia, di recente una mostra a Palermo ad Agorà, e numerose collettive. Da oltre dieci anni Dan Iroaie collabora con Eugenio Tagliavia, che ha scelto ben presto la strada della pittura. In questa occasione gli artisti hanno scelto di donare il contributo della vendita di una stampa del loro lavoro ad un'associazione Cristo Risorto che si occupa di famiglie disagiate a Palermo nel quartiere Pitre'.(ANSA).