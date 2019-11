Calcio: il Palermo si ferma dopo 10 vittorie consecutive

(ANSA) - PALERMO, 10 NOV - Si ferma a 10 la striscia di vittorie di fila del Palermo nel Girone I del campionato di Serie D. I rosanero sono stati sconfitti all'undicesima giornata in casa al "Barbera" dal Savoia per 1-0, per effetto del gol di Diakite al 31' del secondo tempo, interrompendo il record di vittorie finora realizzato dalla squadra siciliana.

In classifica i rosanero allenati da Rosario Pergolizzi restano saldamente al comando con 30 punti, nove di vantaggio su Acireale, Troina e Biancavilla. Quinto il Savoia a dieci punti di distacco.(ANSA).