Teatro: rassegna #diversamentegiovani a Naso

Tutto pronto per il primo spettacolo della seconda edizione de "Il Teatro Siamo Noi - #diversamentegiovani", la rassegna teatrale del Comune di Naso (Messina) curata da Oriana Civile al Teatro Alfieri. Il 24 novembre alle 18:30 ad inaugurare il cartellone sarà la sand artist Stefania Bruno, nota in tutta Italia, con il suo "Pinocchio", fiaba per i bambini di tutte le età, da zero a cento anni.

Ospite della scorsa edizione con "Omaggio a Falcone e Borsellino", Stefania Bruno ha riscosso grande successo commuovendo e coinvolgendo l'intera platea. È lei la Fata Turchina che, muovendo sapientemente le mani, spostando granelli di sabbia su un tavolo retroilluminato, creerà immagini e atmosfere e racconterà storie di ogni tempo, mentre la magia della sua arte sarà proiettata su uno schermo. Né cartoons, né disegni, né fotografie il mondo di "Pinocchio" nasce davanti agli occhi degli spettatori scena per scena, attimi fuggenti che stupiscono e rimangono impressi nella memoria.