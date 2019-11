Comuni,132 chiedono zone franche montane

(ANSA) - PALERMO, 9 NOV - "L'Assemblea regionale siciliana approvi la legge obiettivo istitutiva delle Zone Franche Montane". È questo il coro unanime proveniente dall'assemblea degli amministratori dei 132 Comuni montani della Sicilia e delle principali associazioni di categoria regionali riuniti ieri a Nicosia (Enna). Le 76 delegazioni presenti hanno consegnato al presidente della commissione Attività produttive, Orazio Ragusa, e al vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, i 132 ordini del giorno deliberati dai consessi civici, con i quali chiedono formalmente alla deputazione di varare immediatamente il provvedimento.

"La sensazione che abbiamo è quella di essere vicini alla conclusione della prima parte del percorso, ovvero l'approvazione della Legge obiettivo istitutiva delle Zone Franche Montane in Sicilia - dice Vincenzo Lapunzina coordinatore regionale comitato pro ZFM - Tuttavia non abbasseremo la guardia. Dal 18 novembre sono previste ulteriori iniziative per fare sentire alla deputazione regionale che ci siamo".