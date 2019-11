Da Vesuvio a Etna, via sfida ciclistica

(ANSA) - ROMA, 8 NOV - Al via la sfida ciclistica e ambientale dei due vulcani, dal Vesuvio all'Etna. È partita infatti, dal Comune di Ercolano, per terminare l'11 novembre a Nicolosi (Catania), la prima edizione della Two Volcano Sprint (2VS). L'itinerario segue la Costiera Amalfitana e quella Cilentana prima di addentrarsi nell'Appennino e attraversare infine la Sicilia orientale. Con poco più di 1.000 chilometri e più di 24.000 metri di dislivello, la 2VS è un evento creato per i ciclisti motivati e ben allenati che vogliono affrontare una nuova sfida. A creare e curare l'organizzazione dell'evento la Guinness World Record per il giro del mondo in bicicletta, Juliana Buhring, insieme a Vito e Carlo Cinque proprietari del Relais & Châteaux Il San Pietro di Positano, con l'obiettivo di promuovere insieme al ciclismo endurance, il turismo eco-sostenibile nel sud Italia.I partecipanti dovranno completare il percorso segnato su mappa GPS in totale autonomia e senza assistenza.