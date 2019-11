Mostre: le spiagge di Puri in India negli scatti di Minella

(ANSA) - PALERMO, 7 NOV - "Puri, una spiaggia", è il titolo di una mostra fotografica di Melo Minella che sarà inaugurata venerdì 15 novembre alle ore 18, alla Libreria del Mare della Cala di Palermo. Immagini marinare, a tono con l'intestazione della libreria, che testimoniano uno dei tanti luoghi immprtalati dal fotografo siciliano nei suoi viaggi, in particolare in Oriente. Puri, piccola cittadina dell'Orissa, nel Golfo del Bengala, è base di partenza per i turisti che vogliono visitare i complessi monumentali della splendida Konarak e di Bhusbaneshwar. Ha una vita abbastanza movimentata e caotica lungo il corso principale costellato da templi variopinti ma ha anche una splendida lunghissima spiaggia che soprattutto nelle ore del tramonto si anima con le attività connesse alla pesca,i giuochi dei bambini ed è anche il luogo in cui più facilmente si può socializzare. Una lunga piacevolissima passeggiata in una splendida giornata di fine gennaio del 2007 ha permesso a Melo Minnella di fissare le immagini per un quadretto di vita paesana della profonda India.

Le fotografie esposte nella mostra sono 45 e sono in bianconero e a colori. La mostra potrà essere visitata fino al 29 novembre. (ANSA).