Fisco: Gdf scopre 12 yatch di lusso

(ANSA) - SIRACUSA, 07 NOV - Dodici yachts di lusso immatricolati all'estero per essere nascosti al Fisco sono stati scoperti dai finanzieri della sezione navale di Siracusa che hanno effettuato un monitoraggio sulle imbarcazioni da diporto battenti bandiera di paesi stranieri in transito o ormeggiate nei porti siracusani.

Ispezionate 12 imbarcazioni del valore complessivo di oltre 4 milioni di euro, immatricolate all'estero da cittadini fiscalmente residenti in Italia e non dichiarate ai fini del "monitoraggio fiscale". I soggetti, nella dichiarazione dei redditi, non avrebbero compilato l'apposito quadro dedicato alle informazioni da fornire per le ricchezze detenute all'estero. I proprietari, quali persone fisiche residenti, pur avendo immatricolato gli yachts in Paesi come Belgio e Olanda, avrebbero avuto l'obbligo di dichiarare i beni al Fisco. Le sanzioni elevate ammontano a più di 100 mila euro.