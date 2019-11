Stella Michelin a ristorante del Timeo

(ANSA) - TAORMINA, 6 NOV - Il ristorante Otto Geleng firmato da Roberto Toro, chef del Belmond Grand Hotel Timeo a Taormina, riceve la prima Stella Michelin ed entra nell'edizione 2020 della guida. "Sono tornato in Sicilia - afferma Toro - dopo diverse esperienze all'estero perché era forte la voglia di costruire qualcosa di importante nella mia terra. Sono emozionato e orgoglioso. La Guida Michelin è un riconoscimento ambitissimo e sono profondamente grato al grande lavoro di squadra che ha portato il ristorante Otto Geleng a questo risultato". "Sono molto orgoglioso di Roberto e di tutto il team di Taormina - ha commentato Robert Koren, senior vice president Emea di Belmond - che ha creduto e lavorato con passione per dare vita all'esperienza unica del ristorante Otto Geleng. E' un riconoscimento importante per Belmond Grand Hotel Timeo, per la Sicilia e il gruppo Belmond. La gastronomia è uno dei pilastri su cui si basa il senso di autenticità e la nostra cultura dell'ospitalità, fatta di esperienze culinarie indimenticabili".