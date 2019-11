Sfruttamento in Fincantieri, 34 indagati

(ANSA)-VENEZIA, 6 NOV-Un arresto, 34 indagati, 80 perquisizioni: è questo l'esito di un'operazione della Guardia di Finanza di Venezia nell'ambito di un'indagine che vede coinvolti 19 imprese della cantieristica navale subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri.Implicati 12 dirigenti e funzionari di Fincantieri.

I finanzieri hanno eseguito 80 perquisizioni in Veneto, Liguria, Friuli,Marche, Campania, Puglia e Sicilia. Arrestato un bengalese e sequestrati 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. Acquisiti gravi indizi di un sistematico sfruttamento di operai stranieri dipendenti di imprese gestite da connazionali impiegati nella costruzione di navi da crociera alla Fincantieri di Marghera. Lo sfruttamento si sarebbe realizzato retribuendo i lavoratori con il sistema della "paga globale": nelle buste paga venivano certificati i compensi spettanti in base al contratto nazionale, mentre in realtà ai dipendenti veniva dato un importo molto inferiore, senza il riconoscimento di ferie retribuite e altri compensi aggiuntivi.