Chiesto rinvio a giudizio per sindaco Agrigento

(ANSA) - AGRIGENTO, 6 NOV - Il pm Chiara Bisso ha chiesto il rinvio a giudizio per il sindaco di Agrigento, nonché ex capo dell'amministrazione di Porto Empedocle (Ag), Lillo Firetto e per altri sei indagati. L'inchiesta è quella sui bilanci "gonfiati" al Comune di Porto Empedocle. Nella lista degli indagati - per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio - c'è anche l'ex responsabile dei Servizi finanziari del Municipio empedoclino Salvatore Alesci e 5 dei 6 revisori dei conti che si sono alternati fra il 2011 e il 2014: Francesco Maria Coppa, Rosetta Prato, Carmelo Presti, Enrico Fiannaca ed Ezio Veneziano. (ANSA).