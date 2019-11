Cittadinanza Palermo a Pignatone

(ANSA) - PALERMO, 5 NOV - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, ha conferito stamane la cittadinanza onoraria a Giuseppe Pignatone ex procuratore capo di Roma, nominato da Papa Francesco presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano. La cerimonia si è tenuta a palazzo delle Aquile alla presenza del procuratore Francesco Lo Voi, del questore Renato Cortese e del comandante della guardia di Finanza Antonio Nicola Quintavalle Cerere. "La mafia non è più quella di prima, non è riuscita a ricostituire la commissione provinciale di Palermo quell'organismo di vertice che era il punto nevralgico della sua potenza e ha perso il ruolo di broker mondiale degli stupefacenti che era la ragione della sua ricchezza straordinaria. Io credo che sia giusto dire che questa mafia è stata sconfitta e che questo risultato è stato raggiunto grazie alla reazione della società civile", ha detto Pignatone.