Incidenti lavoro: Inail, in aumento vittime anche in Sicilia

(ANSA) - PALERMO, 01 NOV - Nell'ultimo triennio sono stati 3.180 i morti sui luoghi di lavoro in Italia, con una tendenza all'aumento che ha registrato 1.018 vittime nel 2016, 1.029 nel 2017 e 1.133 nel 2018. Le ultime rilevazioni statistiche fatte dall'Inail registrano un incremento degli infortuni gravi e mortali anche in Sicilia e a Palermo. In Sicilia, nel solo mese di settembre 2019, sono state registrate 2.020 denunce d'infortunio; erano state 1.857 nello stesso periodo del 2018. A Palermo si è passati dalle 402 denunce del settembre 2018 alle 478 del settembre 2019. L'impennata riguarda anche i casi mortali che in Sicilia, dai 49 del periodo gennaio-settembre 2018, passano ai 56 registrati nello stesso periodo del 2019. A Palermo i caduti sul lavoro nel periodo gennaio-settembre 2019 sono stati 17; furono 13 nello stesso periodo del 2018. "La situazione - dicre Michelangelo Ingrassia, presidente comitato consultivo provinciale dell'Inail - è drammatica pure sul fronte delle malattie professionali". Nel territorio regionale, infatti, si è passati dalle 1.123 denunce del periodo gennaio-settembre 2018 alle 1.193 nello stesso periodo del 2019; a Palermo i casi di malattia professionale sono pari a 195 per il periodo gennaio-settembre 2019; erano stati 155 nel medesimo periodo del 2018. Che fare, allora? "Abbiamo appena approvato in Comitato una mozione a sostegno delle iniziative intraprese dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza per il riconoscimento dell'autonomia finanziaria dell'Inail affinché l'Istituto possa disporre dei propri avanzi di bilancio per finanziare nuove o maggiori attività; auspichiamo che l'istituenda Commissione d'inchiesta sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro cominci da qui", conclude Ingrassia.(ANSA).