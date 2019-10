Scuola: Lagalla a Ustica, presto tavolo regionale per isole

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - L'assessore regionale all'istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla, si é recato stamane ad Ustica in rappresentanza del governo Musumeci per conoscere, dopo le disfunzioni segnalate all'avvio dell'anno scolastico, quali criticità affliggano il sistema scolastico usticese. "Ho visitato i plessi scolastici dell'Isola constatando una situazione fatta di incompiute e di inevitabili restrizioni al quotidiano esercizio al diritto allo studio. Una situazione complessa - spiega Lagalla - sia per quanto riguarda la fruibilità dell'offerta didattica che per quanto concerne lo stato dell'edilizia scolastica. Con l'amministrazione comunale e con la dirigenza scolastica abbiamo avviato serio un confronto, individuando sin da subito alcune iniziative di supporto e di potenziamento alla didattica che potranno essere avviate già nei prossimi mesi".

Dopo la visita dei plessi scolastici, l'assessore, insieme al Sindaco di Ustica, Salvatore Militello e al Dirigente scolastico, Massimo Leonardo, ha incontrato il Comitato delle famiglie degli studenti presso l'aula consiliare. In questa direzione ed in relazione alla peculiarità della situazione scolastica delle isole minori della Sicilia, l'assessore Lagalla proporrà al presidente Musumeci di istituire un tavolo regionale, con il coinvolgimento dell'Ufficio Scolastico Regionale, per la specifica trattazione dei problemi dell'istruzione scolastica nelle isole. L'obiettivo sarà quello di individuare azioni efficaci per garantire l'adeguata fruibilità del percorso formativo, garantendo ambienti scolastici idonei alle loro finalità educative.(ANSA).