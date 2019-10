Rapinò e uccise vicino, 30 anni carcere

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Il gup di Palermo ha condannato a 30 anni in abbreviato, per omicidio e rapina, Maurizio Talluto, 55 anni, accusato di avere rapinato e ucciso Giovan Battista Riccobono, l'anziano morto il 14 settembre del 2018 all'ospedale Villa Sofia. La vittima venne colpita con calci e pugni da un rapinatore che l'aveva derubato in casa di poche decine di euro, un orologio e alcuni gioielli.

Talluto era un vicino di casa della vittima. Con la scusa di un bicchiere d'acqua sarebbe entrato in casa dell'anziano a cui era solito chiedere somme in prestito. Gli abitanti della palazzina, sentiti dai militari, hanno raccontato di non aver visto nessun estraneo nel palazzo il giorno dell'omicidio e che Talluto era rimasto per un po' nell'androne dello stabile. Una presenza inconsueta. L'indomani alcuni vicini hanno sentito la compagna dell'assassino urlare al marito "Un fu giusto chiddu a facisti aieri. A farlo muoriri du cristiano" (Non fu giusto quello che hai fatto ieri, far morire quel cristiano, ndr).