Musica: Christian Tulaman apre Rassegna 'Brass in Jazz'

(ANSA) - PALERMO, 31 OTT - Al via la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group a Palermo con l'inaugurazione della rassegna "Brass in Jazz", prevista per venerdì 8 novembre, con doppio turno alle 19.00 e alle 21.30, e sabato 9 novembre, nel Real Teatro Santa Cecilia. Il primo artista sarà Christian Tumalan, vincitore del Grammy Award nel 2014 per il suo lavoro come co-leader della Pacific Mambo Orchestra, assieme all'Orchestra Jazz Siciliana diretta da Domenico Riina. Dopo il sold out del primo turno del venerdì alle ore 19.00 ed il secondo turno del sabato sera alle ore 21.30, è ancora possibile abbonarsi alla stagione. Tra gli artisti in cartellone che calcheranno il Real Teatro santa Cecilia il batterista, Billy Cobham, aRon Carter, Bianca Gismonti, Raul Midon, ed ancora Desirèe Rancatore, Trijntje Oosterhuis, Laila Biali, Gregory Privat ed altri ancora. Questo il calendario: venerdì 8 e sabato 9 novembre Christian Tumalan & OJS, il 15 ed il 16 novembre ci sarà Laila Biali Trio con Got to love, il 13 e 14 dicembre Billy Cobham con il concerto 75° Birthday celebration tour, il 21 e 22 dicembre sarà la volta di Raul Midon con If you really want, il 10 ed 11 gennaio si esibirà Desirèe Rancatore & OJS con Canzoni d'autore, il 31 Gennaio e sabato 1 Febbraio ritorna Gregory Privat con Back to Palermo, il 7 e l'8 febbraio si esibirà Ron Carter & OJS, il 21 e 22 febbraio è la volta della Barcelona Gipsy Balkan Orchestra con Del Ebro al Danubio, il 6 e 7 Marzo ci sarà l'esibizione di Trijntje Oosterhuis & OJS con An evening with , il 20 e 21 Marzo è prevista Bianca Gismonti trio con Ventos do sul , il 3 e 4 Aprile è in programma Francesco Buzzurro & OJS in Fuego, il 17 e 18 Aprile si esibirà Aca Seca Trio con "...beautiful music realized by the best of musicians" Egberto Gismonti.