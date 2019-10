Scontro camion-auto nel siracusano, tre morti

(ANSA) - SIRACUSA, 30 OTT - E' di tre morti il bilancio dell'incidente stradale sulla statale 194, a Francofonte, nel Siracusano. Per cause ancora da accertare un camion, che trasportava animali, si è scontrato con un'autovettura, una Peugeot 208. I tre occupanti dell'auto, due donne ed un uomo, sono deceduti in seguito all'impatto. I vigili del fuoco hanno estratto i corpi senza vita dalle lamiere. (ANSA).