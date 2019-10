Ocean Viking a Pozzallo, ultimato lo sbarco dei 104 migranti

La Ocean Viking ha attraccato a Pozzallo, per lo sbarco dei 104 migranti a bordo. Scrive Sos Mediterranee in un tweet: "Ocean Viking ha attraccato al porto di Pozzallo, Italia. Dopo più di 12 giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro".

I migranti terminati i controlli sanitari, sono stati trasferiti nell'hot spot di Pozzallo. Tra i migranti approdati, 41 sono minori e 14 hanno meno di 15 anni. La procedura di ricollocazione dei migranti avverrà quanto prima e "in base al pre-accordo raggiunto nel corso del vertice di Malta", la Francia e la Germania, in particolare, ne accoglieranno 70.